Диетолог назвал неожиданную опасность отказа от еды перед сном. «Тяжело и неприятно»

15 января 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Человек должен поесть перед сном, уверен врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ от пищи перед тем, как уснуть может повлиять на засыпание и сам сон. Такую информацию сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода», — приводит слова специалиста радио Sputnik. Кроме того, врач предупредил об утреннем объедании, если не есть после шести часов вечера. По его информации, из-за такого поведения «падает деятельный настрой и происходит программирование на лень». Гинзбург отметил, что объедаться и ночью, и утром — одинаково вредно. Для того чтобы заснуть и не навредить здоровью, специалист советует употреблять мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их следует запивать кисломолочными напитками, например, ряженкой. Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, какие причины провоцируют ожирение. По информации специалистов, их три: малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ от пищи перед тем, как уснуть может повлиять на засыпание и сам сон. Такую информацию сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода», — приводит слова специалиста радио Sputnik. Кроме того, врач предупредил об утреннем объедании, если не есть после шести часов вечера. По его информации, из-за такого поведения «падает деятельный настрой и происходит программирование на лень». Гинзбург отметил, что объедаться и ночью, и утром — одинаково вредно. Для того чтобы заснуть и не навредить здоровью, специалист советует употреблять мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их следует запивать кисломолочными напитками, например, ряженкой. Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, какие причины провоцируют ожирение. По информации специалистов, их три: малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив.