14 января 2022

Диетолог назвал неожиданную опасность отказа от еды перед сном. «Тяжело и неприятно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, застолье, обед, гастрономия, трапеза, ужин, еда
Человек должен поесть перед сном, уверен врач Фото:

Отказ от пищи перед тем, как уснуть может повлиять на засыпание и сам сон. Такую информацию сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Кроме того, врач предупредил об утреннем объедании, если не есть после шести часов вечера. По его информации, из-за такого поведения «падает деятельный настрой и происходит программирование на лень». Гинзбург отметил, что объедаться и ночью, и утром — одинаково вредно.

Для того чтобы заснуть и не навредить здоровью, специалист советует употреблять мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их следует запивать кисломолочными напитками, например, ряженкой.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, какие причины провоцируют ожирение. По информации специалистов, их три: малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив.

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Отказ от пищи перед тем, как уснуть может повлиять на засыпание и сам сон. Такую информацию сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода», — приводит слова специалиста радио Sputnik. Кроме того, врач предупредил об утреннем объедании, если не есть после шести часов вечера. По его информации, из-за такого поведения «падает деятельный настрой и происходит программирование на лень». Гинзбург отметил, что объедаться и ночью, и утром — одинаково вредно. Для того чтобы заснуть и не навредить здоровью, специалист советует употреблять мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их следует запивать кисломолочными напитками, например, ряженкой. Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, какие причины провоцируют ожирение. По информации специалистов, их три: малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и популярное ныне веяние — бодипозитив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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