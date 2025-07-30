Созданная в России ассоциация по фактчекингу помогла выборам в Венесуэле

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) помогла опровергнуть распространенные в сети фейки о муниципальных выборах, прошедших в минувшие выходные в Венесуэле. Эксперты GFCN подтвердили легитимность избирательного процесса, опираясь на официальные данные и собственные наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
По словам представителей GFCN, в ходе выборов в различных источниках появились сообщения, ставящие под сомнение участие оппозиционных кандидатов и наличие международных наблюдателей. «Согласно фактическим данным, кандидаты неправящего блока не только принимали участие в выборах, но и одержали победу в 50 из 335 муниципалитетов страны», — отмечается в отчете ассоциации.
Также эксперты опровергли заявления о недостаточном контроле за выборами, подчеркнув, что на местах работали около 1,4 тысячи независимых наблюдателей из разных стран, включая делегацию GFCN. Кроме того, в ходе расследования специалисты обратили внимание на публикации видеозаписей и фотографий с пустыми избирательными участками. Эта информация не соответствует официальным данным Национального избирательного совета Венесуэлы: явка составила 44% от числа избирателей. Отмечается, что на многих участках фиксировались очереди, а процесс голосования проходил открыто при участии представителей всех кандидатов и журналистов.
«Выборы в Каракасе (столице Венесуэлы), прошли очень мирно <...> Настроение людей было таким радостным. Повсюду звучала музыка, барабаны, люди были счастливы, и для меня это доказывает, что выборы были свободными», — подчеркнула эксперт GFCN из ЮАР, генеральный директор GSQ Media House Мантула Нонкулулеко.
Особое внимание ассоциация также уделила сообщениям о так называемых «красных точках» — местах оказания социальной помощи под красными тентами. Эксперты установили, что подобные общественные инициативы существуют для поддержки граждан вне зависимости от их политических взглядов и не связаны с попытками влияния на ход выборов.
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