Макрон попросил Лукашенко вывести войска РФ из Беларуси

27 февраля 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой Беларуси Александром Лукашенко призвал его вывести российские войска с территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс». Кроме того, Макрон предостерег Лукашенко от размещения ядерного оружия в Беларуси. «Президент Макрон потребовал быстрого вывода российских войск с его [Лукашенко] территории», — приводит «Интерфакс» заявление Елисейского дворца. Макрон также призвал президента Беларуси к сотрудничеству с гуманитарными организациями, которые помогают гражданам Украины. Разговор также затронул вопросы ядерного оружия. Макрон предостерег Лукашенко от размещения данного вида вооружения на свой территории. Президент Беларуси назвал фейком подобную возможность, передает RT. Лукашенко ранее попросил главу РФ Владимира Путина оставить часть войск РФ на юге республики. Российские военнослужащие должны оставаться там до тех пор, по Минск не заменит их своими вооруженными силами. После премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что армия республики обеспечит безопасность на западных рубежах России. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел жесткие санкции, которые затронули 10 крупнейших финансовых институтов России.