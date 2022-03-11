Платежная система «Мир» дала сбои из-за роста числа пользователей

12 марта 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Mir Pay замедлился из-за роста числа новых пользователей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В связи с увеличением загрузок новых карт российской платежной системы «Мир» работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может замедляться. Об этом сообщил ее оператор «Национальная система платежных карт». «Из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — говорится в сообщении на сайте компании. Пользователям пообещали увеличить скорость работы сервиса в ближайшее время. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Запад вводит масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи с увеличением загрузок новых карт российской платежной системы «Мир» работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может замедляться. Об этом сообщил ее оператор «Национальная система платежных карт». «Из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — говорится в сообщении на сайте компании. Пользователям пообещали увеличить скорость работы сервиса в ближайшее время. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Запад вводит масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен.