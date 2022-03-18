Центробанк предрек снижение ВВП

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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
Банк России предрек снижение ВВП Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Центробанк России предрек снижение ВВП в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«В ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние», — сказано в пресс-релизе банка, которое опубликовано на официальном сайте.

Аналитики, опрошенные Центробанком РФ, ранее сделали прогноз, согласно которому в 2022 году инфляция в России может вырасти до 20%, а ВВП страны упадет на 8%. Ранее в Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.

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Центробанк России предрек снижение ВВП в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ЦБ. «В ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние», — сказано в пресс-релизе банка, которое опубликовано на официальном сайте. Аналитики, опрошенные Центробанком РФ, ранее сделали прогноз, согласно которому в 2022 году инфляция в России может вырасти до 20%, а ВВП страны упадет на 8%. Ранее в Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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