Центробанк предрек снижение ВВП

18 марта 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Банк России предрек снижение ВВП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Центробанк России предрек снижение ВВП в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ЦБ. «В ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние», — сказано в пресс-релизе банка, которое опубликовано на официальном сайте. Аналитики, опрошенные Центробанком РФ, ранее сделали прогноз, согласно которому в 2022 году инфляция в России может вырасти до 20%, а ВВП страны упадет на 8%. Ранее в Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк России предрек снижение ВВП в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ЦБ. «В ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние», — сказано в пресс-релизе банка, которое опубликовано на официальном сайте. Аналитики, опрошенные Центробанком РФ, ранее сделали прогноз, согласно которому в 2022 году инфляция в России может вырасти до 20%, а ВВП страны упадет на 8%. Ранее в Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.