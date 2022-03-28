В Красноярске произошла стрельба в детском саду

Нападавшую задержал работник детского сада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду Красноярска неизвестная пронесла огнестрельное оружие и выстрелила в стену. Об этом сообщил начальник красноярской полиции Геннадий Березин.

«В одно из дошкольных учреждений Красноярска беспрепятственно проникла молодая девушка. Она произвела один выстрел из огнестрельного оружия. Ее обезвредили и удерживали до приезда Росгвардии», — рассказал Геннадий Березин, передает telegram-канал «Борус».

Девушка выстрелила в стену, это заметил работник детского сада, который сумел задержать ее. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленницу задержали и доставили в полицию. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.