В Красноярске произошла стрельба в детском саду

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Нападавшую задержал работник детского сада Фото:

В детском саду Красноярска неизвестная пронесла огнестрельное оружие и выстрелила в стену. Об этом сообщил начальник красноярской полиции Геннадий Березин.

«В одно из дошкольных учреждений Красноярска беспрепятственно проникла молодая девушка. Она произвела один выстрел из огнестрельного оружия. Ее обезвредили и удерживали до приезда Росгвардии», — рассказал Геннадий Березин, передает telegram-канал «Борус».

Девушка выстрелила в стену, это заметил работник детского сада, который сумел задержать ее. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленницу задержали и доставили в полицию. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В детском саду Красноярска неизвестная пронесла огнестрельное оружие и выстрелила в стену. Об этом сообщил начальник красноярской полиции Геннадий Березин. «В одно из дошкольных учреждений Красноярска беспрепятственно проникла молодая девушка. Она произвела один выстрел из огнестрельного оружия. Ее обезвредили и удерживали до приезда Росгвардии», — рассказал Геннадий Березин, передает telegram-канал «Борус». Девушка выстрелила в стену, это заметил работник детского сада, который сумел задержать ее. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленницу задержали и доставили в полицию. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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