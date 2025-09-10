Представитель Газманова отреагировала на новости о повышении гонорара певца на 2 млн рублей

Певец Олег Газманов на фоне возросшей популярности у молодежи в TikTok ничего не менял в своих гонорарах. Об этом в беседе с URA.RU заявила представитель народного артиста.
«В гонорарах ничего не менялось», — заверила представитель Газманова.
Ранее Shot сообщал, что благодаря хореографии певца 1994 год под песню «Я по жизни загулял», Олег Михайлович поднял свой гонорар на 2 млн рублей. Теперь 45-минутное выступление стоит 7 млн рублей.
Возросший интерес к Газманову случился после фестиваля «Новая волна», где певец исполнил трек «Я по жизни загулял» и зажигательно станцевал, а затем повторил танец уже с супругой Мариной. После этого видео с артистом завирусилось в TikTok, молодежь и не только начала разучивать хореографию и делать ролики. По словам представителя артиста, Газманов «спокойно относится» к такому проявлению народной любви.
А между тем, в Сети отмечают, что у подтанцовки Татьяны Булановой уже появились конкуренты. К слову, певица принципиально не поднимает цены на билеты, аргументируя это тем, что они должны быть доступными для людей. И даже новая волна популярности у молодежи и аншлаги на ее концертах не изменили это решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.