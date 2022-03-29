Экономист Семин предрек снижение цен из-за укрепления рубля

29 марта 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

29 марта курс доллара резко ослаб перед рублем Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине На фоне заметного укрепления рубля россияне могут рассчитывать на снижение цен на импортные товары. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член центрального штаба ОНФ, директор Центра развития промышленности, экономист Илья Семин. Ранее в ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. В середине первого месяца весны американская валюта достигала своего пикового значения в 120 рублей за единицу. «Почему подорожали товары? По двум факторам: потому что ослаб рубль и разрушилась логистика. Сейчас один фактор отматывается. По-хорошему, сейчас мы должны увидеть на ряд товаров скидки, потому что некоторые продавцы взвинтили цены даже на те товары, которые закупали по старым ценам. Просто пользовались случаем и зарабатывали. Сейчас, конечно, есть основания ожидать, что может быть не уменьшение цен, а какие-то акции, скидки, маркетинговые предложения под видом всего этого будет действовать», — сказал URA.RU Илья Семин. По мнению экономиста, существенное укрепление рубля связано с предложениями президента РФ Владимира Путина. «Я думаю, это целый ряд факторов, но самый главный все-таки, это уверенность инвесторов и участников рынка в то, что рано или поздно расчет с Россией за газ в рублях произойдет. Это реакция рынка на то, верит он в это или нет. Мы видим, что рынок в это верит и инициатива президента будет реализована», — уточнил он. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе URA.RU отметил, что бизнесмены стали принимать меньше панических решений, что также сказалось на укреплении. «Мы видим, что курс не просто стабилизировался, а произошел откат, потому что на фоне первых дней начала спецоперации, на фоне каких-то панических настроений, связанных с массовым психозом, мы действительно видели резкий скачок доллара по отношению к рублю. Многие начали думать, что нашей стране грозить дефолт. Это важно понимать: внутренний дефолт, девальвация рубля в нынешних условиях невозможны», — объяснил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне заметного укрепления рубля россияне могут рассчитывать на снижение цен на импортные товары. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член центрального штаба ОНФ, директор Центра развития промышленности, экономист Илья Семин. Ранее в ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. В середине первого месяца весны американская валюта достигала своего пикового значения в 120 рублей за единицу. «Почему подорожали товары? По двум факторам: потому что ослаб рубль и разрушилась логистика. Сейчас один фактор отматывается. По-хорошему, сейчас мы должны увидеть на ряд товаров скидки, потому что некоторые продавцы взвинтили цены даже на те товары, которые закупали по старым ценам. Просто пользовались случаем и зарабатывали. Сейчас, конечно, есть основания ожидать, что может быть не уменьшение цен, а какие-то акции, скидки, маркетинговые предложения под видом всего этого будет действовать», — сказал URA.RU Илья Семин. По мнению экономиста, существенное укрепление рубля связано с предложениями президента РФ Владимира Путина. «Я думаю, это целый ряд факторов, но самый главный все-таки, это уверенность инвесторов и участников рынка в то, что рано или поздно расчет с Россией за газ в рублях произойдет. Это реакция рынка на то, верит он в это или нет. Мы видим, что рынок в это верит и инициатива президента будет реализована», — уточнил он. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе URA.RU отметил, что бизнесмены стали принимать меньше панических решений, что также сказалось на укреплении. «Мы видим, что курс не просто стабилизировался, а произошел откат, потому что на фоне первых дней начала спецоперации, на фоне каких-то панических настроений, связанных с массовым психозом, мы действительно видели резкий скачок доллара по отношению к рублю. Многие начали думать, что нашей стране грозить дефолт. Это важно понимать: внутренний дефолт, девальвация рубля в нынешних условиях невозможны», — объяснил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.