В Японии ждут тяжелых последствий запрета российского угля

В Японии собираются снизить поставки угля из России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запрет на поставки российского угля в Японии может привести к росту цен на электричество и как следствие — увеличению расходов предприятий, что может нанести большой ущерб экономике страны. Об этом сообщает японское издание Asahi.

«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику, и разработать эффективные смягчающие меры», — пишет Asahi.

Отмечается, что Япония получает от России 13% импорта угля для производства электроэнергии. РФ поставила Японии угля почти на 280 млрд иен (117,3 млрд рублей). Ожидается, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в РФ, но нанесет удар по экономике Японии.

Ранее в правительстве Японии сообщили, что намерены снижать объемы импорта российского угля. Со временем планируется ввести полное эмбарго на его поставки. Также Токио планируют сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Япония ввела дополнительные санкции против России. С 19 апреля запрещается импорт древесины из РФ, сообщает сайт MK.RU . Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что ограничения также затронут импорт машинного оборудования и алкоголя из России, передает RT.

Страны начали вводить санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Российские власти отмечали, что ограничения сказываются не только на РФ, но и на государствах, которые вводят их. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России».

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