В украинских учебниках нашли пропаганду нацизма

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учебник, подготовка, студенты, сессия
Сергей Кравцов на примере школьных учебников объяснил, как украинским детям внушают нацистскую идеологию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В украинских учебниках пропагандируются идеи нацистской идеологии. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм».

«Украинские учебники — неоспоримый факт нацистского характера киевского режима. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке. Здесь же представлены и украинские учебники. С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи», — сказал Кравцов на открытии выставки, трансляция которой велась на сайте форума.

Кравцов ранее также заявлял, что в украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.

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В украинских учебниках пропагандируются идеи нацистской идеологии. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм». «Украинские учебники — неоспоримый факт нацистского характера киевского режима. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке. Здесь же представлены и украинские учебники. С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи», — сказал Кравцов на открытии выставки, трансляция которой велась на сайте форума. Кравцов ранее также заявлял, что в украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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