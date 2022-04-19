В украинских учебниках нашли пропаганду нацизма

19 апреля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов на примере школьных учебников объяснил, как украинским детям внушают нацистскую идеологию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинских учебниках пропагандируются идеи нацистской идеологии. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм». «Украинские учебники — неоспоримый факт нацистского характера киевского режима. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке. Здесь же представлены и украинские учебники. С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи», — сказал Кравцов на открытии выставки, трансляция которой велась на сайте форума. Кравцов ранее также заявлял, что в украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В украинских учебниках пропагандируются идеи нацистской идеологии. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм». «Украинские учебники — неоспоримый факт нацистского характера киевского режима. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке. Здесь же представлены и украинские учебники. С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи», — сказал Кравцов на открытии выставки, трансляция которой велась на сайте форума. Кравцов ранее также заявлял, что в украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.