Враждебное РФ Союзное государство может появиться на месте СССР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Такой вывод сделал политолог после заявления Зеленского о наделении поляков особым статусом Фото:

На территории бывшей СССР может появиться государство схожее по форме с Союзным государством России и Белоруссии. Такое объединение могут создать Польша и Украина, сообщает политолог Дмитрий Родионов.

«Как бы по форме речь идет о создании некого подобия союзного государства. Но по сути мы прекрасно с вами понимаем, что в таких образованиях всегда есть слабый и есть сильный», — приводит слова Дмитрия Родионова Пятый канал.

Дмитрий Родионов считает, что фактически речь идет об аннексии Польшей Украины. Одной из возможных причин он назвал попытку президентом Украины Владимиром Зеленским выторговать что-то для себя. Отдать часть страны, которую он еще контролирует, чтобы остаться у власти в роли наместника.

Такие выводы политолог сделал из-за намерения Зеленского наделить поляков особым статусом. Это позволило бы им работать в силовых структурах Украины и фактически иметь доступ к государственной тайне.

На территории бывшей СССР уже есть одно Союзное государство. В этом надгосударственном объединении состоят Россия и Белоруссия. Недавно Александр Лукашенко предложил бывшим странам СССР присоединиться к этому союзу.

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На территории бывшей СССР может появиться государство схожее по форме с Союзным государством России и Белоруссии. Такое объединение могут создать Польша и Украина, сообщает политолог Дмитрий Родионов. «Как бы по форме речь идет о создании некого подобия союзного государства. Но по сути мы прекрасно с вами понимаем, что в таких образованиях всегда есть слабый и есть сильный», — приводит слова Дмитрия Родионова Пятый канал. Дмитрий Родионов считает, что фактически речь идет об аннексии Польшей Украины. Одной из возможных причин он назвал попытку президентом Украины Владимиром Зеленским выторговать что-то для себя. Отдать часть страны, которую он еще контролирует, чтобы остаться у власти в роли наместника. Такие выводы политолог сделал из-за намерения Зеленского наделить поляков особым статусом. Это позволило бы им работать в силовых структурах Украины и фактически иметь доступ к государственной тайне. На территории бывшей СССР уже есть одно Союзное государство. В этом надгосударственном объединении состоят Россия и Белоруссия. Недавно Александр Лукашенко предложил бывшим странам СССР присоединиться к этому союзу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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