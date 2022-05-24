Враждебное РФ Союзное государство может появиться на месте СССР

24 мая 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Такой вывод сделал политолог после заявления Зеленского о наделении поляков особым статусом Фото: Официальный сайт президента Украины На территории бывшей СССР может появиться государство схожее по форме с Союзным государством России и Белоруссии. Такое объединение могут создать Польша и Украина, сообщает политолог Дмитрий Родионов. «Как бы по форме речь идет о создании некого подобия союзного государства. Но по сути мы прекрасно с вами понимаем, что в таких образованиях всегда есть слабый и есть сильный», — приводит слова Дмитрия Родионова Пятый канал. Дмитрий Родионов считает, что фактически речь идет об аннексии Польшей Украины. Одной из возможных причин он назвал попытку президентом Украины Владимиром Зеленским выторговать что-то для себя. Отдать часть страны, которую он еще контролирует, чтобы остаться у власти в роли наместника. Такие выводы политолог сделал из-за намерения Зеленского наделить поляков особым статусом. Это позволило бы им работать в силовых структурах Украины и фактически иметь доступ к государственной тайне. На территории бывшей СССР уже есть одно Союзное государство. В этом надгосударственном объединении состоят Россия и Белоруссия. Недавно Александр Лукашенко предложил бывшим странам СССР присоединиться к этому союзу.

На территории бывшей СССР может появиться государство схожее по форме с Союзным государством России и Белоруссии. Такое объединение могут создать Польша и Украина, сообщает политолог Дмитрий Родионов. «Как бы по форме речь идет о создании некого подобия союзного государства. Но по сути мы прекрасно с вами понимаем, что в таких образованиях всегда есть слабый и есть сильный», — приводит слова Дмитрия Родионова Пятый канал. Дмитрий Родионов считает, что фактически речь идет об аннексии Польшей Украины. Одной из возможных причин он назвал попытку президентом Украины Владимиром Зеленским выторговать что-то для себя. Отдать часть страны, которую он еще контролирует, чтобы остаться у власти в роли наместника. Такие выводы политолог сделал из-за намерения Зеленского наделить поляков особым статусом. Это позволило бы им работать в силовых структурах Украины и фактически иметь доступ к государственной тайне. На территории бывшей СССР уже есть одно Союзное государство. В этом надгосударственном объединении состоят Россия и Белоруссия. Недавно Александр Лукашенко предложил бывшим странам СССР присоединиться к этому союзу.