Baza: число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
В Белгороде прогремело несколько взрывов Фото:

Число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти человек, двух людей обнаружили под завалами разрушенного дома. Об этом сообщает telegram-канал Baza

«В Белгороде обнаружены тела еще двух человек, погибших при взрывах. Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского», — сообщает Baza.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков», предварительно, из-за работы ПВО. Глава региона рассказал о трех погибших и четырех раненых, передает телеканал 360. В городе также повреждены 50 домов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти человек, двух людей обнаружили под завалами разрушенного дома. Об этом сообщает telegram-канал Baza «В Белгороде обнаружены тела еще двух человек, погибших при взрывах. Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского», — сообщает Baza. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков», предварительно, из-за работы ПВО. Глава региона рассказал о трех погибших и четырех раненых, передает телеканал 360. В городе также повреждены 50 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...