Baza: число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти

В Белгороде прогремело несколько взрывов
Число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти человек, двух людей обнаружили под завалами разрушенного дома. Об этом сообщает telegram-канал Baza
«В Белгороде обнаружены тела еще двух человек, погибших при взрывах. Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского», — сообщает Baza.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков», предварительно, из-за работы ПВО. Глава региона рассказал о трех погибших и четырех раненых, передает телеканал 360. В городе также повреждены 50 домов.
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