Baza: число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти

В Белгороде прогремело несколько взрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число погибших при взрывах в Белгороде выросло до пяти человек, двух людей обнаружили под завалами разрушенного дома. Об этом сообщает telegram-канал Baza

«В Белгороде обнаружены тела еще двух человек, погибших при взрывах. Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского», — сообщает Baza.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков», предварительно, из-за работы ПВО. Глава региона рассказал о трех погибших и четырех раненых, передает телеканал 360. В городе также повреждены 50 домов.