Роскомнадзор взялся за Tinder из-за отказа раскрывать данные

12 июля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Tinder грозит штраф в 6 миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Tinder в России грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать серверы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00», — сообщает РИА «Новости». Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. Ранее URA.RU сообщало, что для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. А пользователи сайтов знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор как Tinder отключил в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5—4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей.

Tinder в России грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать серверы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00», — сообщает РИА «Новости». Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. Ранее URA.RU сообщало, что для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. А пользователи сайтов знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор как Tinder отключил в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5—4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей.