Роскомнадзор взялся за Tinder из-за отказа раскрывать данные

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Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, айфон, iphone, tinder, тиндер
Tinder грозит штраф в 6 миллионов рублей Фото:
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Tinder в России грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать серверы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00», — сообщает РИА «Новости». Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder.

Ранее URA.RU сообщало, что для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. А пользователи сайтов знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор как Tinder отключил в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5—4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей.

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Tinder в России грозит штраф до 6 миллионов рублей за отказ локализовать серверы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступил административный материал за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Groop LLC. Он будет рассмотрен 28 июля в 11.00», — сообщает РИА «Новости». Компания Match Groop являемся владельцем ряда онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder. Ранее URA.RU сообщало, что для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. А пользователи сайтов знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, пишет «Национальная служба новостей». С тех пор как Tinder отключил в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5—4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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