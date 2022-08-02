Посол РФ: за конфликтом Сербии и Косово стоит Запад

Конфликт Сербии и Косово выгоден США и Евросоюзу, считает посол РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Тлеющий конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово выгоден США и Евросоюзу. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, уточнив, что цель США и Евросоюза на Балканах — вынудить Белград присоединиться к антироссийским санкциям.

«За действиями Приштины стоят США и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии. <…> Цель провокаций в Косове — поставить Сербию „на колени“ и принудить к антироссийским мерам», — приводит РИА «Новости» слова посла.

Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.