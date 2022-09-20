В Госдуме предложили признать Greenpeace иноагентом

21 сентября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Экологическую организацию Greenpeace просят признать иноагентом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме предложили признать Greenpeace иностранным агентом. Соответствующий запрос в Минюст и Генпрокуратуру направил член «Единой России» Александр Якубовский. Причиной стала деятельность организации против России. «Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании [Greenpeace] находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — рассказа Якубовский «Известиям». По мнению парламентария, экологическая организация действует против России, в частности, активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Также они требуют, чтобы Хельсинки объявил о немедленном прекращении импорта российского топлива. «В рамках своей, по сути, политической деятельности, которая ведется на иностранные деньги, полученные от тех же стран, которые поставляют вооружение Украине, псевдоэкологи <…> дискредитируют российское законодательство», — заключил депутат. В сентябре активисты Greenpeace Nordic не дали судну Coral Energice разгрузить газ из РФ на терминале СПГ на севере Финляндии, передает ФАН. Ранее признать организацию иноагентом требовали российские экологи, по мнению которых представители Greenpeace формируют негативное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы, уточняет MK . 16 сентября иноагентом был признан российский актер Максим Галкин, который ранее негативно высказывался о спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за шоуменом аналогичного статуса пыталась добиться его супруга, певица Алла Пугачева. Российские пользователи соцсетей пожелали, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили признать Greenpeace иностранным агентом. Соответствующий запрос в Минюст и Генпрокуратуру направил член «Единой России» Александр Якубовский. Причиной стала деятельность организации против России. «Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании [Greenpeace] находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — рассказа Якубовский «Известиям». По мнению парламентария, экологическая организация действует против России, в частности, активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Также они требуют, чтобы Хельсинки объявил о немедленном прекращении импорта российского топлива. «В рамках своей, по сути, политической деятельности, которая ведется на иностранные деньги, полученные от тех же стран, которые поставляют вооружение Украине, псевдоэкологи <…> дискредитируют российское законодательство», — заключил депутат. В сентябре активисты Greenpeace Nordic не дали судну Coral Energice разгрузить газ из РФ на терминале СПГ на севере Финляндии, передает ФАН. Ранее признать организацию иноагентом требовали российские экологи, по мнению которых представители Greenpeace формируют негативное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы, уточняет MK. 16 сентября иноагентом был признан российский актер Максим Галкин, который ранее негативно высказывался о спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за шоуменом аналогичного статуса пыталась добиться его супруга, певица Алла Пугачева. Российские пользователи соцсетей пожелали, чтобы артистка после такого заявления собрала чемоданы и уехала из России.