Законы Донбасса перестанут действовать при противоречии Конституции РФ

03 октября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Законы Донбасса при противоречии с Конституцией РФ перестают действовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Законы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области перестают действовать при противоречии их Конституции РФ. Об этом заявлено в тексте договоров о принятии регионов в состав России, подписанных 30 сентября и опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации. «Нормативные правовые акты, применяемые на территории Херсонской области, не будут применяться, если они противоречат Конституции Российской Федерации», — сказано в тексте договора с Херсонской областью. Аналогичные правила действуют и для Запорожской области. «Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики (ДНР) действуют на территории ДНР до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного правового акта ДНР», — говорится в тексте договора с ДНР. В договоре с Луганской Народной Республикой действуют такие же правила. Переходный период для вошедших в состав РФ регионов действует с момента их принятия в состав России и до 1 января 2026 года. Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс войдут в состав России по результатам проведенных там референдумов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эти территории были освобождены в результате спецоперации РФ на Украине.

Законы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области перестают действовать при противоречии их Конституции РФ. Об этом заявлено в тексте договоров о принятии регионов в состав России, подписанных 30 сентября и опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации. «Нормативные правовые акты, применяемые на территории Херсонской области, не будут применяться, если они противоречат Конституции Российской Федерации», — сказано в тексте договора с Херсонской областью. Аналогичные правила действуют и для Запорожской области. «Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики (ДНР) действуют на территории ДНР до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного правового акта ДНР», — говорится в тексте договора с ДНР. В договоре с Луганской Народной Республикой действуют такие же правила. Переходный период для вошедших в состав РФ регионов действует с момента их принятия в состав России и до 1 января 2026 года. Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс войдут в состав России по результатам проведенных там референдумов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эти территории были освобождены в результате спецоперации РФ на Украине.