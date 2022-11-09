Американскую баскетболистку Грайнер, осужденную за наркотики, отправили в колонию

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
В какой колонии будет отбывать наказание Грайнер, пока неизвестно Фото:

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — рассказала она ТАСС. Адвокат уточнила, что не обладает информацией о местонахождении спортсменки и куда ее отправят.

Грайнер осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Экс-баскетболистка УГМК (Екатеринбург) пыталась ввезти гашишное масло в Россию.

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — рассказала она ТАСС. Адвокат уточнила, что не обладает информацией о местонахождении спортсменки и куда ее отправят. Грайнер осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Экс-баскетболистка УГМК (Екатеринбург) пыталась ввезти гашишное масло в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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