Американскую баскетболистку Грайнер, осужденную за наркотики, отправили в колонию

В какой колонии будет отбывать наказание Грайнер, пока неизвестно
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.
«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — рассказала она ТАСС. Адвокат уточнила, что не обладает информацией о местонахождении спортсменки и куда ее отправят.
Грайнер осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Экс-баскетболистка УГМК (Екатеринбург) пыталась ввезти гашишное масло в Россию.
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