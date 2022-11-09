Американскую баскетболистку Грайнер, осужденную за наркотики, отправили в колонию 09 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 + В какой колонии будет отбывать наказание Грайнер, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — рассказала она ТАСС. Адвокат уточнила, что не обладает информацией о местонахождении спортсменки и куда ее отправят. Грайнер осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Экс-баскетболистка УГМК (Екатеринбург) пыталась ввезти гашишное масло в Россию. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина. «Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — рассказала она ТАСС. Адвокат уточнила, что не обладает информацией о местонахождении спортсменки и куда ее отправят. Грайнер осуждена на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Экс-баскетболистка УГМК (Екатеринбург) пыталась ввезти гашишное масло в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям