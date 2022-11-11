Спикер Тюменской облдумы Сайфитдинов получил новую должность

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Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, сайфитдинов фуат
Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента Фото:

Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы.

«Внести в абзац первый приложения 2 к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 14.05.2012 No 100-рп «О Положении и составе Совета по информационной политике Тюменской областной Думы» изменение, изложив его в следующей редакции: «Сайфитдинов Фуат Ганеевич — председатель областной Думы (председатель Совета)», — значится в документе. Подписал распоряжение сам спикер.

Сайфитдинов был единогласно избран председателем облдумы 23 сентября. Прежний спикер Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня.

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Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. «Внести в абзац первый приложения 2 к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 14.05.2012 No 100-рп «О Положении и составе Совета по информационной политике Тюменской областной Думы» изменение, изложив его в следующей редакции: «Сайфитдинов Фуат Ганеевич — председатель областной Думы (председатель Совета)», — значится в документе. Подписал распоряжение сам спикер. Сайфитдинов был единогласно избран председателем облдумы 23 сентября. Прежний спикер Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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