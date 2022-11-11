Спикер Тюменской облдумы Сайфитдинов получил новую должность

11 ноября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. «Внести в абзац первый приложения 2 к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 14.05.2012 No 100-рп «О Положении и составе Совета по информационной политике Тюменской областной Думы» изменение, изложив его в следующей редакции: «Сайфитдинов Фуат Ганеевич — председатель областной Думы (председатель Совета)», — значится в документе. Подписал распоряжение сам спикер. Сайфитдинов был единогласно избран председателем облдумы 23 сентября. Прежний спикер Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня.

Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов получил возглавил совет по информационной политике регионального парламента. Распоряжение об этом опубликовано на сайте облдумы. «Внести в абзац первый приложения 2 к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 14.05.2012 No 100-рп «О Положении и составе Совета по информационной политике Тюменской областной Думы» изменение, изложив его в следующей редакции: «Сайфитдинов Фуат Ганеевич — председатель областной Думы (председатель Совета)», — значится в документе. Подписал распоряжение сам спикер. Сайфитдинов был единогласно избран председателем облдумы 23 сентября. Прежний спикер Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня.