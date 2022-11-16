Россиян лишат важной пенсионной льготы

«Известия»: в России отменят налоговый вычет за пенсионные взносы

17 ноября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

В России хотят ввести единый налоговый вычет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России могут отменить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Его заменят на единый налоговый вычет, который можно будет получить при долгосрочных вложениях. «Социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тысяч рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч. Но получить его граждане смогут только по договорам на срок от 10 лет», — пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке. Минфин предполагает, что единый налоговый вычет подтолкнет развитие долгосрочных инвестиций населения. Окончательного решения по отмене социального вычета пока нет. Участники рынка считают, что его нужно сохранить наряду с нововведением, чтобы позволить НПФ развиваться. Ранее правительство отказалось индексировать выплаты для работающих пенсионеров с начала 2023 года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей.

В России могут отменить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Его заменят на единый налоговый вычет, который можно будет получить при долгосрочных вложениях. «Социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тысяч рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч. Но получить его граждане смогут только по договорам на срок от 10 лет», — пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке. Минфин предполагает, что единый налоговый вычет подтолкнет развитие долгосрочных инвестиций населения. Окончательного решения по отмене социального вычета пока нет. Участники рынка считают, что его нужно сохранить наряду с нововведением, чтобы позволить НПФ развиваться. Ранее правительство отказалось индексировать выплаты для работающих пенсионеров с начала 2023 года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их средний размер увеличится до 21 864 рублей.