Кириенко назвал участие в спецоперации высшей формой патриотизма

18 ноября 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко назвал всех участников спецоперации героями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участие в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины является высшей формой служения государства. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме для молодых госслужащих «ГосСтарт». «Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции», — передает слова Сергея Кириенко РИА Новости. Замруководителя администрации президента подчеркнул, что считает всех участников спецоперации героями. Кроме того, к военнослужащим, защищающим интересы России в ходе боевых действий, он приравнял граждан, которые трудятся на заводах и обеспечивают потребности армии РФ. По его словам, эти люди подают аналогичный пример служения своей стране и совершают подвиг. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также в демилитаризации и денацификации страны. Ранее Кириенко призвал прославлять учителей, воспитавших поколение участников спецоперации на Украине.

Участие в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины является высшей формой служения государства. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме для молодых госслужащих «ГосСтарт». «Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции», — передает слова Сергея Кириенко РИА Новости. Замруководителя администрации президента подчеркнул, что считает всех участников спецоперации героями. Кроме того, к военнослужащим, защищающим интересы России в ходе боевых действий, он приравнял граждан, которые трудятся на заводах и обеспечивают потребности армии РФ. По его словам, эти люди подают аналогичный пример служения своей стране и совершают подвиг. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также в демилитаризации и денацификации страны. Ранее Кириенко призвал прославлять учителей, воспитавших поколение участников спецоперации на Украине.