18 декабря 2022

Guardian: Британия передаст Украине сотни тысяч боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
В 2023 году Британия поставит на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian.

«Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian.

Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии.

Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian. «Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian. Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии. Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...