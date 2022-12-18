Guardian: Британия передаст Украине сотни тысяч боеприпасов 19 декабря 2022 в 06:15 Размер текста - 17 + В 2023 году Британия поставит на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian. «Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian . Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии. Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian. «Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian. Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии. Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям