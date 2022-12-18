Guardian: Британия передаст Украине сотни тысяч боеприпасов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian.
«Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian.
Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии.
Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о передаче Украине большого количества боеприпасов. Тем самым он недвусмысленно выразит свою позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции, сообщает газета Guardian. «Риши Сунак попытается подтвердить свою поддержку военных действий, которые ведет Украина. Он объявит, что в следующем году Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн фунтов стерлингов», — сообщает Guardian. Свое заявление премьер-министр должен сделать на встрече с лидерами Северных и Балтийских стран на саммите, посвященном конфликту на Украине. Также Сунак встретится с британскими солдатами, размещенными в Эстонии. Ранее URA.RU рассказало, что Великобритания поставила на Украину партию высокоточных ракет Brimstone 2. В то же время, Сунак выражает недоверие к властям Украины и намерен провести аудит по поводу целевого использования военной помощи.