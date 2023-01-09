Российский разведчик: польские наемники на Украине применяют особую тактику

09 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Польские наемники обстреливают из танков до последнего, рассказал российский разведчик Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские наемники обстреливают позиции российской армии из танков в одно и то же время, а уже вслед за танками отправляется пехота. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным «Вирус». «Поляки… первыми в бой посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются. А потом уже за ними идет пехота», — рассказал Егор. Его цитирует издание «Pravda.Ru». Ранее в ДНР рассекретили радиопереговоры польских наемников. Они были переброшены в Марьинку и там попали под обстрел, где ВСУ их бросили. Поляки рассказали, что им негде прятаться, так как все разрушено.

Польские наемники обстреливают позиции российской армии из танков в одно и то же время, а уже вслед за танками отправляется пехота. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным «Вирус». «Поляки… первыми в бой посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются. А потом уже за ними идет пехота», — рассказал Егор. Его цитирует издание «Pravda.Ru». Ранее в ДНР рассекретили радиопереговоры польских наемников. Они были переброшены в Марьинку и там попали под обстрел, где ВСУ их бросили. Поляки рассказали, что им негде прятаться, так как все разрушено.