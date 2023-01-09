Российский разведчик: польские наемники на Украине применяют особую тактику

Польские наемники обстреливают из танков до последнего, рассказал российский разведчик
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польские наемники обстреливают позиции российской армии из танков в одно и то же время, а уже вслед за танками отправляется пехота. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным «Вирус».
«Поляки… первыми в бой посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются. А потом уже за ними идет пехота», — рассказал Егор. Его
Ранее в ДНР рассекретили радиопереговоры польских наемников. Они были переброшены в Марьинку и там попали под обстрел, где ВСУ их бросили. Поляки рассказали, что им негде прятаться, так как все разрушено.
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