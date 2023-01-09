Российский разведчик: польские наемники на Украине применяют особую тактику

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Польские наемники обстреливают из танков до последнего, рассказал российский разведчик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польские наемники обстреливают позиции российской армии из танков в одно и то же время, а уже вслед за танками отправляется пехота. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным «Вирус».

«Поляки… первыми в бой посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются. А потом уже за ними идет пехота», — рассказал Егор. Его цитирует издание «Pravda.Ru».

Ранее в ДНР рассекретили радиопереговоры польских наемников. Они были переброшены в Марьинку и там попали под обстрел, где ВСУ их бросили. Поляки рассказали, что им негде прятаться, так как все разрушено.

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Польские наемники обстреливают позиции российской армии из танков в одно и то же время, а уже вслед за танками отправляется пехота. Об этом рассказал российский разведчик Егор с позывным «Вирус». «Поляки… первыми в бой посылают танки, которые отрабатывают и возвращаются. А потом уже за ними идет пехота», — рассказал Егор. Его цитирует издание «Pravda.Ru». Ранее в ДНР рассекретили радиопереговоры польских наемников. Они были переброшены в Марьинку и там попали под обстрел, где ВСУ их бросили. Поляки рассказали, что им негде прятаться, так как все разрушено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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