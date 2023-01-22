CNN: ВСУ проводят тренировки в Припяти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки своих войск в Припяти. В них украинское командование отрабатывает штурм пустых зданий и задействует советские танки Т-72. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
«Часть тренировок [украинских войск] проходит в устрашающе тихом городе Припять, заброшенном после чернобыльской ядерной катастрофы в 1986 году. Устаревшие танки Т-72, некоторые из которых вдвое старше своих экипажей, стреляют в туман, пока наземные войска тренируются штурмовать заброшенные здания», — пишет телеканал.
Говоря об украинских танках советской эпохи, журналисты отметили, что в поиске запасных запчастей для них украинское командование «прочесывает» другие страны бывшего советского блока. О нехватке запчастей для танков, добавили на телеканале, ранее заявляли официальные лица Украины.
Помимо Припяти, украинские военные проводят свои тренировки также в европейских странах и США. Ранее около 500 солдат ВСУ отправились в Германию для прохождения военной подготовки. А председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли сообщал, что Соединенные Штаты провели программы тренировки для более чем 3,1 тысячи украинских солдат.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тренировки своих войск в Припяти. В них украинское командование отрабатывает штурм пустых зданий и задействует советские танки Т-72. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Часть тренировок [украинских войск] проходит в устрашающе тихом городе Припять, заброшенном после чернобыльской ядерной катастрофы в 1986 году. Устаревшие танки Т-72, некоторые из которых вдвое старше своих экипажей, стреляют в туман, пока наземные войска тренируются штурмовать заброшенные здания», — пишет телеканал. Говоря об украинских танках советской эпохи, журналисты отметили, что в поиске запасных запчастей для них украинское командование «прочесывает» другие страны бывшего советского блока. О нехватке запчастей для танков, добавили на телеканале, ранее заявляли официальные лица Украины. Помимо Припяти, украинские военные проводят свои тренировки также в европейских странах и США. Ранее около 500 солдат ВСУ отправились в Германию для прохождения военной подготовки. А председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли сообщал, что Соединенные Штаты провели программы тренировки для более чем 3,1 тысячи украинских солдат.