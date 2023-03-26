Аналитик объяснил причину весеннего повышения цен на овощи и фрукты в России

Аналитик Федяков: РФ сбывает свой урожай за бесценок осенью, что влияет на цены весной

27 марта 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Весной Россия попадает в импортную зависимость Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия продает свой собственный урожай за бесценок осенью, так как в стране не хватает фруктовых и овощных хранилищ, однако весной впадает в зависимость от импорта этой категории товаров, что повышает цены на плодоовощную продукцию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Рост цен сегодня наблюдается в первую очередь в сегменте плодоовощной продукции. Этот сегмент наиболее подвержен сезонным колебаниям по ценам. Недостаточный объем фруктовых и овощехранилищ внутри страны приводит к тому, что собственный урожай сбывается за бесценок осенью, когда его огромный профицит. При этом весной мы почти полностью попадаем в зависимость от импорта», — сказал Иван Федяков. По словам аналитика, даже картофель весной начинает завозиться в РФ из других стран. «Причем даже по таким культурам, как картофель, который прекрасно произрастает в России, в весенний период мы попадаем в существенную зависимость иногда даже до 100% от импортных поставок. Египетский картофель начинает поступать на российский рынок. Естественно, импортный картофель из-за более затратной логистики, из-за курсовых колебаний существенно дороже, чем отечественный урожай. Поэтому данная продукция более подвержена росту цен в весенний период», — уточнил собеседник агентства. Ранее Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому почти каждый второй россиянин (47%) выразил мнение, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем ранее. 23% респондентов уверены, что цены будут расти еще быстрее, 45% считают, что динамика роста цен останется на прежнем уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия продает свой собственный урожай за бесценок осенью, так как в стране не хватает фруктовых и овощных хранилищ, однако весной впадает в зависимость от импорта этой категории товаров, что повышает цены на плодоовощную продукцию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Рост цен сегодня наблюдается в первую очередь в сегменте плодоовощной продукции. Этот сегмент наиболее подвержен сезонным колебаниям по ценам. Недостаточный объем фруктовых и овощехранилищ внутри страны приводит к тому, что собственный урожай сбывается за бесценок осенью, когда его огромный профицит. При этом весной мы почти полностью попадаем в зависимость от импорта», — сказал Иван Федяков. По словам аналитика, даже картофель весной начинает завозиться в РФ из других стран. «Причем даже по таким культурам, как картофель, который прекрасно произрастает в России, в весенний период мы попадаем в существенную зависимость иногда даже до 100% от импортных поставок. Египетский картофель начинает поступать на российский рынок. Естественно, импортный картофель из-за более затратной логистики, из-за курсовых колебаний существенно дороже, чем отечественный урожай. Поэтому данная продукция более подвержена росту цен в весенний период», — уточнил собеседник агентства. Ранее Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому почти каждый второй россиянин (47%) выразил мнение, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги росли быстрее, чем ранее. 23% респондентов уверены, что цены будут расти еще быстрее, 45% считают, что динамика роста цен останется на прежнем уровне.