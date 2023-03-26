«Росатом» заложит еще два атомных ледокола «Арктика»

27 марта 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Два российских атомных ледокола проекта 22220 заложат на «Балтийском заводе», заявил Максим Кулинко Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Два российских атомных ледокола «Арктика» проекта 22220 заложат на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно. Об этом заявил заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. По его словам, это уже пятый и шестой ледоколы, которые будут работать в акватории Северного морского пути. «Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой», — передает слова Кулинко. Он отметил, что бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов запланированы в объеме 58,9 млрд рублей. По его словам, правительство РФ определило объемы выделяемых средств из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Издание уточняет, что атомные ледоколы проекта являются самыми мощными в мире и могут проводить караваны судов в арктических условиях. Планируется направить эти ледоколы для проводки судов с углеводородным сырьем с месторождений на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что в рамках проекта 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Ранее URA.RU сообщало, что «Росатом» завершил в 2022 году гидроиспытания парогенерирующего блока (ПГБ) реакторной установки «РИТМ-200» для нового серийного атомного ледокола «Якутия». Этот ледокол является четвертым в проекте 22220 и его запустят в 2025 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два российских атомных ледокола «Арктика» проекта 22220 заложат на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года соответственно. Об этом заявил заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. По его словам, это уже пятый и шестой ледоколы, которые будут работать в акватории Северного морского пути. «Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой», — передает слова Кулинко. Он отметил, что бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов запланированы в объеме 58,9 млрд рублей. По его словам, правительство РФ определило объемы выделяемых средств из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Издание уточняет, что атомные ледоколы проекта являются самыми мощными в мире и могут проводить караваны судов в арктических условиях. Планируется направить эти ледоколы для проводки судов с углеводородным сырьем с месторождений на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что в рамках проекта 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Ранее URA.RU сообщало, что «Росатом» завершил в 2022 году гидроиспытания парогенерирующего блока (ПГБ) реакторной установки «РИТМ-200» для нового серийного атомного ледокола «Якутия». Этот ледокол является четвертым в проекте 22220 и его запустят в 2025 году.