В Кремле отреагировали на слухи о визите Путина в Турцию

Владимир путин не собирается с визитом в Анкару, ответил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин не собирается посещать Турцию с рабочим визитом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о поездке российского лидера.
«Нет. [президент не готовится к визиту в Анкару]», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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