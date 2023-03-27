В Кремле отреагировали на слухи о визите Путина в Турцию

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Владимир путин не собирается с визитом в Анкару, ответил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин не собирается посещать Турцию с рабочим визитом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о поездке российского лидера.

«Нет. [президент не готовится к визиту в Анкару]», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин не собирается посещать Турцию с рабочим визитом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о поездке российского лидера. «Нет. [президент не готовится к визиту в Анкару]», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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