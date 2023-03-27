Генпрокуратура РФ выявила нарушения в развитии проектов БАМ и Транссиба

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Реализация проектов БАМ и Транссиба идет с нарушениями, заключили в Генпрокуратуре РФ Фото:

Генпрокуратура заявила об отставании сроков реализации проектов по развитию Байкало-Амурской транспортной магистрали (БАМ) и Транссиба. Было выявлено множество нарушений. Об этом рассказала представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина.

«На сегодняшний день у нас пока не реализован до конца первый этап. Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу — по 30% участков — не достигнуты», — рассказала Екатерина Пересыпина Пересыпина на совещании в Совете Федерации по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Ее цитирует РИА Новости. Она также уточнила, что отставание касается второго и третьего этапов, что может привести к срыву проекта «Транссиб за семь дней».

Она отметила, что среди нарушений наблюдается затягивание сроков проектной документации и ошибки при ее составлении. Кроме того, зафиксированы случаи подготовки подложных коммерческих предложений.

Развитие БАМ и Транссиба является крупнейшим в России инфраструктурным проектом. О необходимости наращивания пропускной способности магистралей заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию, передает телеканал 360.

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Генпрокуратура заявила об отставании сроков реализации проектов по развитию Байкало-Амурской транспортной магистрали (БАМ) и Транссиба. Было выявлено множество нарушений. Об этом рассказала представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина. «На сегодняшний день у нас пока не реализован до конца первый этап. Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу — по 30% участков — не достигнуты», — рассказала Екатерина Пересыпина Пересыпина на совещании в Совете Федерации по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Ее цитирует РИА Новости. Она также уточнила, что отставание касается второго и третьего этапов, что может привести к срыву проекта «Транссиб за семь дней». Она отметила, что среди нарушений наблюдается затягивание сроков проектной документации и ошибки при ее составлении. Кроме того, зафиксированы случаи подготовки подложных коммерческих предложений. Развитие БАМ и Транссиба является крупнейшим в России инфраструктурным проектом. О необходимости наращивания пропускной способности магистралей заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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