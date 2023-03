Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за финансовую безграмотность

27 марта 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Признание Владимира Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Twitter Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для украинской армии шокировали пользователей Twitter. Его призвали отчитаться за выделенные деньги для ВСУ. «Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?» — задалась вопросом пользователь Эми Джонс. «Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?» — спросил еще один пользователь с никнеймом Тейлор Стив. «Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке», — заявил еще один пользователь. «Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора президента США Джо] Байдена», — высказался другой пользователь соцсети. Ранее Зеленский в интервью японской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun пожаловался на нехватку боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что в настоящее время украинских солдат не могут отправить на передовую из-за отсутствия танков и американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сейчас Киев ждет артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для украинской армии шокировали пользователей Twitter. Его призвали отчитаться за выделенные деньги для ВСУ. «Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?» — задалась вопросом пользователь Эми Джонс. «Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?» — спросил еще один пользователь с никнеймом Тейлор Стив. «Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке», — заявил еще один пользователь. «Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора президента США Джо] Байдена», — высказался другой пользователь соцсети. Ранее Зеленский в интервью японской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun пожаловался на нехватку боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что в настоящее время украинских солдат не могут отправить на передовую из-за отсутствия танков и американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сейчас Киев ждет артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.