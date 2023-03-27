27 марта 2023

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за финансовую безграмотность

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Признание Владимира Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Twitter Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для украинской армии шокировали пользователей Twitter. Его призвали отчитаться за выделенные деньги для ВСУ.

«Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?» — задалась вопросом пользователь Эми Джонс. «Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?» — спросил еще один пользователь с никнеймом Тейлор Стив.

«Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке», — заявил еще один пользователь. «Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора президента США Джо] Байдена», — высказался другой пользователь соцсети.

Ранее Зеленский в интервью японской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun пожаловался на нехватку боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что в настоящее время украинских солдат не могут отправить на передовую из-за отсутствия танков и американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сейчас Киев ждет артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для украинской армии шокировали пользователей Twitter. Его призвали отчитаться за выделенные деньги для ВСУ. «Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?» — задалась вопросом пользователь Эми Джонс. «Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?» — спросил еще один пользователь с никнеймом Тейлор Стив. «Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке», — заявил еще один пользователь. «Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора президента США Джо] Байдена», — высказался другой пользователь соцсети. Ранее Зеленский в интервью японской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun пожаловался на нехватку боеприпасов для ВСУ. Он заявил, что в настоящее время украинских солдат не могут отправить на передовую из-за отсутствия танков и американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сейчас Киев ждет артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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