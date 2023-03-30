Австрийская оппозиция покинула зал парламента во время выступления Зеленского

Депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Они оставили на своих сиденьях надписи, призывающие Украину заключить мирный договор.
«Депутаты парламента покинули свои места и пленарный зал при первых словах украинского президента. На своих местах они вывесили плакаты с надписями „площадь нейтралитета“ и „место для мира“», — сообщает газета
Во время выступления Зеленский заявил, что заминированная территория Украины больше, чем площадь Австрии. Он также поблагодарил Вену за оказанную военную помощь.
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль ранее заявил, что сторонники его партии будут протестовать во время выступления Зеленского по видеосвязи. По его словам, лидер Украины использует трибуну нейтрального государства для распространения пронатовской пропаганды, сообщает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!