В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Турцию

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Решение об участии Путина в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» еще не принято Фото:

Конкретных решений касательно визита президента РФ Владимира Путина в Турцию не принималось. Однако российская сторона готова принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока точных решений не принималось. Единственное, таки или иначе, российская сторона уже достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля. Это очень важный проект для наших двусторонних отношений и в целом для развития энергетики в Турции. Это важная веха в развитии страны», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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Конкретных решений касательно визита президента РФ Владимира Путина в Турцию не принималось. Однако российская сторона готова принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока точных решений не принималось. Единственное, таки или иначе, российская сторона уже достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля. Это очень важный проект для наших двусторонних отношений и в целом для развития энергетики в Турции. Это важная веха в развитии страны», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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