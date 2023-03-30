CP: Британия рада раскошелиться на снаряды с ураном, чтобы навредить русским

31 марта 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Британия готова поставить боеприпасы Украине, несмотря на скандалы, считает Кампмарк Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания рада раскошелиться на подготовку и поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном, чтобы поучаствовать в противостоянии с российской стороной, заявил аналитик Биной Кампмарк. Он отметил, что ради этого Британия даже готова закрыть глаза на скандалы и предполагаемый вред окружающей среде, который может нанести это оружие. «Украина отчаянно нуждается в любой боевой технике, которую ее вооруженные силы могут заполучить, но снаряды с обедненным ураном, безусловно, не будут образцовым примером. И все же Великобритания, совершая акт „убийства с добротой“, рада раскошелиться на них, чтобы помочь делу против русских, несмотря на скандалы и предполагаемый вред окружающей среде», — передает слова аналитика американский журнал CounterPunch. Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, если поставки все же начнут осуществляться. На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить ВСУ использовать боеприпасы с обедненным ураном. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее должен будет рассмотреть Зеленский.

Великобритания рада раскошелиться на подготовку и поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном, чтобы поучаствовать в противостоянии с российской стороной, заявил аналитик Биной Кампмарк. Он отметил, что ради этого Британия даже готова закрыть глаза на скандалы и предполагаемый вред окружающей среде, который может нанести это оружие. «Украина отчаянно нуждается в любой боевой технике, которую ее вооруженные силы могут заполучить, но снаряды с обедненным ураном, безусловно, не будут образцовым примером. И все же Великобритания, совершая акт „убийства с добротой“, рада раскошелиться на них, чтобы помочь делу против русских, несмотря на скандалы и предполагаемый вред окружающей среде», — передает слова аналитика американский журнал CounterPunch. Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, если поставки все же начнут осуществляться. На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить ВСУ использовать боеприпасы с обедненным ураном. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее должен будет рассмотреть Зеленский.