В Подмосковье рядом с аэродромом нашли упавший дрон с камерой

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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , квадрокоптер, бпла, дрон
БПЛА был оснащен камерой, сообщили в экстренных службах Фото:

Рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье был найден беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Утром в пятницу <… > недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что у дрона не было найдено взрывного устройства. Службы выясняют принадлежность беспилотника.

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Рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье был найден беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом сообщили в экстренных службах. «Утром в пятницу <… > недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что у дрона не было найдено взрывного устройства. Службы выясняют принадлежность беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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