В Подмосковье рядом с аэродромом нашли упавший дрон с камерой

31 марта 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

БПЛА был оснащен камерой, сообщили в экстренных службах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье был найден беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом сообщили в экстренных службах. «Утром в пятницу <… > недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что у дрона не было найдено взрывного устройства. Службы выясняют принадлежность беспилотника.

Рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье был найден беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом сообщили в экстренных службах. «Утром в пятницу <… > недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что у дрона не было найдено взрывного устройства. Службы выясняют принадлежность беспилотника.