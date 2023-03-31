В Подмосковье рядом с аэродромом нашли упавший дрон с камерой

БПЛА был оснащен камерой, сообщили в экстренных службах
Рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье был найден беспилотник с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Утром в пятницу <… > недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что у дрона не было найдено взрывного устройства. Службы выясняют принадлежность беспилотника.
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