В ООН обвинили Украину в похищении людей

31 марта 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

С начала СВО на Украине, киевские силовиков похитили 91 человек, уточняет Фолькер Тюрк Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 24 февраля 2022 года на Украине зафиксировали 91 случай похищения и задержания людей со стороны украинских силовиков. Такой информацией поделился глава управления верховного комиссара (УВКПЧ) при ООН Фолькер Тюрк. «Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами. Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», — отметил Фолькер Тюрк в своем выступлении в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Его слова приводит РИА Новости. Глава также подчеркнул, что исчезнувшие жертвы подвергались физическому и сексуальному насилию. Под похищениями управление имеет в виду задержания и аресты со стороны силовиков без явной на то причины. Ранее были арестованы разведчики главного управления Украины (ГУР), которые занимались похищением добровольцев из Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнял, что в РФ опасаются, что Киев начнет «зачистку неугодных». Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали жителям Херсона, передает «Национальная служба новостей».

С 24 февраля 2022 года на Украине зафиксировали 91 случай похищения и задержания людей со стороны украинских силовиков. Такой информацией поделился глава управления верховного комиссара (УВКПЧ) при ООН Фолькер Тюрк. «Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами. Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», — отметил Фолькер Тюрк в своем выступлении в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Его слова приводит РИА Новости. Глава также подчеркнул, что исчезнувшие жертвы подвергались физическому и сексуальному насилию. Под похищениями управление имеет в виду задержания и аресты со стороны силовиков без явной на то причины. Ранее были арестованы разведчики главного управления Украины (ГУР), которые занимались похищением добровольцев из Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнял, что в РФ опасаются, что Киев начнет «зачистку неугодных». Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали жителям Херсона, передает «Национальная служба новостей».