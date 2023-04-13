Советник Путина объяснил включение спецоперации в школьный учебник по истории

Включение спецоперации в школьные учебники по истории призвано противостоять фантазийной параллельной реальности и историческому перепрограммированию на Украине и объяснить российским школьникам неизбежность проведения такой операции. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский.
«Включение раздела о спецоперации в учебники необходим. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной», — передает слова Мединского РБК. Он добавил, что на Украине историю используют в политических целях, выстраивая параллельную реальность, которая не имеет никакого отношения к реальной исторической науке.
Ранее стало известно, что российские школьные учебники по истории будут содержать дополнительные приложения о героях спецоперации на Украине. По заявлениям министра просвещения РФ Сергея Кравцова, обновленный учебник с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, передает «
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