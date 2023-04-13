Советник Путина объяснил включение спецоперации в школьный учебник по истории

Советник Путина Мединский: российские школьники должны знать причины неизбежного начала СВО

Школьникам необходимо объяснить неизбежность спецоперации на Украине, заявил Владимир Мединский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Включение спецоперации в школьные учебники по истории призвано противостоять фантазийной параллельной реальности и историческому перепрограммированию на Украине и объяснить российским школьникам неизбежность проведения такой операции. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский.

«Включение раздела о спецоперации в учебники необходим. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной», — передает слова Мединского РБК. Он добавил, что на Украине историю используют в политических целях, выстраивая параллельную реальность, которая не имеет никакого отношения к реальной исторической науке.