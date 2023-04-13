Советник Путина объяснил включение спецоперации в школьный учебник по истории

Советник Путина Мединский: российские школьники должны знать причины неизбежного начала СВО
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники, кабинет истории
Школьникам необходимо объяснить неизбежность спецоперации на Украине, заявил Владимир Мединский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Включение спецоперации в школьные учебники по истории призвано противостоять фантазийной параллельной реальности и историческому перепрограммированию на Украине и объяснить российским школьникам неизбежность проведения такой операции. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский.

«Включение раздела о спецоперации в учебники необходим. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной», — передает слова Мединского РБК. Он добавил, что на Украине историю используют в политических целях, выстраивая параллельную реальность, которая не имеет никакого отношения к реальной исторической науке.

Ранее стало известно, что российские школьные учебники по истории будут содержать дополнительные приложения о героях спецоперации на Украине. По заявлениям министра просвещения РФ Сергея Кравцова, обновленный учебник с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, передает «MK.RU».

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Включение спецоперации в школьные учебники по истории призвано противостоять фантазийной параллельной реальности и историческому перепрограммированию на Украине и объяснить российским школьникам неизбежность проведения такой операции. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский. «Включение раздела о спецоперации в учебники необходим. Сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной», — передает слова Мединского РБК. Он добавил, что на Украине историю используют в политических целях, выстраивая параллельную реальность, которая не имеет никакого отношения к реальной исторической науке. Ранее стало известно, что российские школьные учебники по истории будут содержать дополнительные приложения о героях спецоперации на Украине. По заявлениям министра просвещения РФ Сергея Кравцова, обновленный учебник с разделом о специальной военной операции будет готов к началу учебного года, передает «MK.RU».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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