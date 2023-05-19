Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

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Виды Екатеринбурга, парковка, автостоянка, автобус, гринпис, площадь 1905года, greenpeace
Организация Greenpeace предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России, заявили в Генпрокуратуре Фото:

Некоммерческая организация Greenpeace International признана в России нежелательной, так как ее действия представляют угрозу безопасности России из-за попыток вмешательства во внутренние российские дела. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что организация предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России и финансировала иностранных агентов. Руководство организации оказывало сопротивление реализации российских государственных программ, реализуя действия на очернение инициатив российских властей. Также организация Greenpeace предпринимала попытки дестабилизации политической обстановки в России, заключили в Генпрокуратуре.

Ранее член «Единой России» Александр Якубовский еще в сентябре 2022 года предложил признать Greenpeace иностранным агентом. Он подчеркнул, что организация действует против интересов России и ее жителей.

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Некоммерческая организация Greenpeace International признана в России нежелательной, так как ее действия представляют угрозу безопасности России из-за попыток вмешательства во внутренние российские дела. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что организация предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России и финансировала иностранных агентов. Руководство организации оказывало сопротивление реализации российских государственных программ, реализуя действия на очернение инициатив российских властей. Также организация Greenpeace предпринимала попытки дестабилизации политической обстановки в России, заключили в Генпрокуратуре. Ранее член «Единой России» Александр Якубовский еще в сентябре 2022 года предложил признать Greenpeace иностранным агентом. Он подчеркнул, что организация действует против интересов России и ее жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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