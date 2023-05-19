Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России 19 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Организация Greenpeace предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России, заявили в Генпрокуратуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоммерческая организация Greenpeace International признана в России нежелательной, так как ее действия представляют угрозу безопасности России из-за попыток вмешательства во внутренние российские дела. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что организация предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России и финансировала иностранных агентов. Руководство организации оказывало сопротивление реализации российских государственных программ, реализуя действия на очернение инициатив российских властей. Также организация Greenpeace предпринимала попытки дестабилизации политической обстановки в России, заключили в Генпрокуратуре. Ранее член «Единой России» Александр Якубовский еще в сентябре 2022 года предложил признать Greenpeace иностранным агентом. Он подчеркнул, что организация действует против интересов России и ее жителей. Некоммерческая организация Greenpeace International признана в России нежелательной, так как ее действия представляют угрозу безопасности России из-за попыток вмешательства во внутренние российские дела. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что организация предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела России и финансировала иностранных агентов. Руководство организации оказывало сопротивление реализации российских государственных программ, реализуя действия на очернение инициатив российских властей. Также организация Greenpeace предпринимала попытки дестабилизации политической обстановки в России, заключили в Генпрокуратуре. Ранее член «Единой России» Александр Якубовский еще в сентябре 2022 года предложил признать Greenpeace иностранным агентом. Он подчеркнул, что организация действует против интересов России и ее жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям