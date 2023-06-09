Руководитель Гумкорпуса поблагодарил губернатора Комарову за помощь жителям Донецкой области. Видео

Руководитель Гумкорпуса: губернатор Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки

10 июня 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Также Эдуард Басурин выразил огромную благодарность жителям Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководитель спецпроектов Гумкорпуса и межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных конфликтов «Содружество» Эдуард Басурин отметил, какой вклад губернатор ХМАО Наталя Комарова приносит Макеевке (Донецкая область) и его жителям. Видео с благодарностью появилось, а telegram-канале «ЧП Сургут». «Руководитель региона Наталья Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки, в частности, детей и пытается выполнять те просьбы, которые звучат от граждан. Очень многое делается в самом городе. Это происходит все под непосредственным руководством Натальи Владимировны. Огромный ей поклон за это. Она делает большую работу, и ее край показывает всей России как нужно помогать своим людям, живущим в нашей большой стране», — говорит руководитель Гумкорпуса Эдуард Басурин. Ранее URA.RU писало, что гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. Мальчику вручили велосипед, о котором он давно мечтал.

Руководитель спецпроектов Гумкорпуса и межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных конфликтов «Содружество» Эдуард Басурин отметил, какой вклад губернатор ХМАО Наталя Комарова приносит Макеевке (Донецкая область) и его жителям. Видео с благодарностью появилось, а telegram-канале «ЧП Сургут». «Руководитель региона Наталья Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки, в частности, детей и пытается выполнять те просьбы, которые звучат от граждан. Очень многое делается в самом городе. Это происходит все под непосредственным руководством Натальи Владимировны. Огромный ей поклон за это. Она делает большую работу, и ее край показывает всей России как нужно помогать своим людям, живущим в нашей большой стране», — говорит руководитель Гумкорпуса Эдуард Басурин. Ранее URA.RU писало, что гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. Мальчику вручили велосипед, о котором он давно мечтал.