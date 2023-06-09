09 июня 2023
08 июня 2023

Руководитель Гумкорпуса поблагодарил губернатора Комарову за помощь жителям Донецкой области. Видео

Руководитель Гумкорпуса: губернатор Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Нижневартовск, портрет, комарова наталья
Также Эдуард Басурин выразил огромную благодарность жителям Югры Фото:

Руководитель спецпроектов Гумкорпуса и межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных конфликтов «Содружество» Эдуард Басурин отметил, какой вклад губернатор ХМАО Наталя Комарова приносит Макеевке (Донецкая область) и его жителям. Видео с благодарностью появилось, а telegram-канале «ЧП Сургут».

«Руководитель региона Наталья Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки, в частности, детей и пытается выполнять те просьбы, которые звучат от граждан. Очень многое делается в самом городе. Это происходит все под непосредственным руководством Натальи Владимировны. Огромный ей поклон за это. Она делает большую работу, и ее край показывает всей России как нужно помогать своим людям, живущим в нашей большой стране», — говорит руководитель Гумкорпуса Эдуард Басурин.

Ранее URA.RU писало, что гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. Мальчику вручили велосипед, о котором он давно мечтал.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель спецпроектов Гумкорпуса и межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных конфликтов «Содружество» Эдуард Басурин отметил, какой вклад губернатор ХМАО Наталя Комарова приносит Макеевке (Донецкая область) и его жителям. Видео с благодарностью появилось, а telegram-канале «ЧП Сургут». «Руководитель региона Наталья Комарова откликается на просьбы жителей Макеевки, в частности, детей и пытается выполнять те просьбы, которые звучат от граждан. Очень многое делается в самом городе. Это происходит все под непосредственным руководством Натальи Владимировны. Огромный ей поклон за это. Она делает большую работу, и ее край показывает всей России как нужно помогать своим людям, живущим в нашей большой стране», — говорит руководитель Гумкорпуса Эдуард Басурин. Ранее URA.RU писало, что гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. Мальчику вручили велосипед, о котором он давно мечтал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...