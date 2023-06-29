В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, брошенную «Вагнером»

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«Вагнер» бросили БТР в Ростове-на-Дону, сообщает УМВД по региону Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

После мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону осталось много брошенного бойцами частной армии «Вагнер» оружия и техники. 29 июня были изъяты гранатометы, автоматы, БТР и УАЗ «Патриот». Об этом сообщает УМВД по региону.

«Были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — сообщает УМВД по Ростову-на-Дону. Заявление приводит РИА Новости. Однако там не уточнили количество изъятого оружия. Сама операция по изъятию оружия проходила с 24 по 25 июня.

Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции МО РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростов-на-Дону. В городе были танки. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа. Однако в городе осталось множество военной техники и оружия.

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После мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону осталось много брошенного бойцами частной армии «Вагнер» оружия и техники. 29 июня были изъяты гранатометы, автоматы, БТР и УАЗ «Патриот». Об этом сообщает УМВД по региону. «Были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — сообщает УМВД по Ростову-на-Дону. Заявление приводит РИА Новости. Однако там не уточнили количество изъятого оружия. Сама операция по изъятию оружия проходила с 24 по 25 июня. Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции МО РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростов-на-Дону. В городе были танки. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа. Однако в городе осталось множество военной техники и оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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