В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, брошенную «Вагнером»

29 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

«Вагнер» бросили БТР в Ростове-на-Дону, сообщает УМВД по региону Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина После мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону осталось много брошенного бойцами частной армии «Вагнер» оружия и техники. 29 июня были изъяты гранатометы, автоматы, БТР и УАЗ «Патриот». Об этом сообщает УМВД по региону. «Были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — сообщает УМВД по Ростову-на-Дону. Заявление приводит РИА Новости. Однако там не уточнили количество изъятого оружия. Сама операция по изъятию оружия проходила с 24 по 25 июня. Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции МО РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростов-на-Дону. В городе были танки. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа. Однако в городе осталось множество военной техники и оружия.

После мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону осталось много брошенного бойцами частной армии «Вагнер» оружия и техники. 29 июня были изъяты гранатометы, автоматы, БТР и УАЗ «Патриот». Об этом сообщает УМВД по региону. «Были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — сообщает УМВД по Ростову-на-Дону. Заявление приводит РИА Новости. Однако там не уточнили количество изъятого оружия. Сама операция по изъятию оружия проходила с 24 по 25 июня. Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции МО РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростов-на-Дону. В городе были танки. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа. Однако в городе осталось множество военной техники и оружия.