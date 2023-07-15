Видимость из-за тумана составила менее пяти метров
На федеральной автодороге Курган — Тюмень со 101 по 139 километр наблюдается сильный туман, видимость составляет менее пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Сейчас на трассе Курган-Тюмень сильный туман. Видимость менее пяти метров. Также сильный туман в Ялуторовском и Исетском районах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сотрудники ДПС призывают водителей снижать скорость в условиях плохой видимости. Людям рекомендуют отказаться от поездок без необходимости.
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