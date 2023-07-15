Туман окутал федеральную трассу Курган-Тюмень. Видео

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Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, кнр, китай, туризм в кнр, туман на дороге, туман в лесу
Видимость из-за тумана составила менее пяти метров Фото:

На федеральной автодороге Курган — Тюмень со 101 по 139 километр наблюдается сильный туман, видимость составляет менее пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Сейчас на трассе Курган-Тюмень сильный туман. Видимость менее пяти метров. Также сильный туман в Ялуторовском и Исетском районах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сотрудники ДПС призывают водителей снижать скорость в условиях плохой видимости. Людям рекомендуют отказаться от поездок без необходимости.

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На федеральной автодороге Курган — Тюмень со 101 по 139 километр наблюдается сильный туман, видимость составляет менее пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Сейчас на трассе Курган-Тюмень сильный туман. Видимость менее пяти метров. Также сильный туман в Ялуторовском и Исетском районах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сотрудники ДПС призывают водителей снижать скорость в условиях плохой видимости. Людям рекомендуют отказаться от поездок без необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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