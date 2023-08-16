ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси
ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси. Документ опубликован на сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице.
Отмечается, что ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирован в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Основным видом деятельности «Группы Вагнер» названа «образовательная», говорится
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