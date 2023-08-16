ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси

Компанию «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии
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Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган, чвк вагнер
ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси Фото:

ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси. Документ опубликован на сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице.

Отмечается, что ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирован в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Основным видом деятельности «Группы Вагнер» названа «образовательная», говорится в документе.

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ЧВК «Вагнер» узаконили в Беларуси. Документ опубликован на сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице. Отмечается, что ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирован в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Основным видом деятельности «Группы Вагнер» названа «образовательная», говорится в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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