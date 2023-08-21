ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье

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Под Звенигородом мог быть сбит еще один беспилотник Фото:

ПВО сработало под Звенигородом в Московской области, пишет telegram-канал Shot. По предварительным данным, мог быть сбит еще один беспилотник. Очевидцы сообщают о громком хлопке в небе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отразили атаку БПЛА в Подмосковье. Беспилотник упал в Одинцовском районе. Пострадавших нет. Аэропорты Москвы временно закрыты.

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ПВО сработало под Звенигородом в Московской области, пишет telegram-канал Shot. По предварительным данным, мог быть сбит еще один беспилотник. Очевидцы сообщают о громком хлопке в небе. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отразили атаку БПЛА в Подмосковье. Беспилотник упал в Одинцовском районе. Пострадавших нет. Аэропорты Москвы временно закрыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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