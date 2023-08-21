ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье

Под Звенигородом мог быть сбит еще один беспилотник
ПВО сработало под Звенигородом в Московской области, пишет telegram-канал Shot. По предварительным данным, мог быть сбит еще один беспилотник. Очевидцы сообщают о громком хлопке в небе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отразили атаку БПЛА в Подмосковье. Беспилотник упал в Одинцовском районе. Пострадавших нет. Аэропорты Москвы временно закрыты.
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