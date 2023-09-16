В США назвали нового врага Украины на фронте

WSJ: плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону РФ на фронте

17 сентября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Плохая погода станет новым врагом Украины на фронте Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дожди и холод помешают Украине прорвать российскую оборону. Погода станет ее следующим врагом. С таким заявлением выступил рядовой воздушно-разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько в разговоре с американскими журналистами. «Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода», — подчеркнули журналисты The Wall Street Journal. Они сослались на слова Александра Солонько. Авторы материала отметили, что плохие погодные условия усложнят контрнаступление Украины. ВСУ не смогут полноценно перемещаться и использовать технику. Украинские силы уже начинают готовиться к зимнему периоду. Для этого они пытаются занять позиции в Работино, чтобы организовать там зимовку. Страны Запада уверены, что Украина не завершит контрнаступление к зиме. Киев проводит наступление с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Украина потеряла более 70 тысяч солдат за три месяца.

Дожди и холод помешают Украине прорвать российскую оборону. Погода станет ее следующим врагом. С таким заявлением выступил рядовой воздушно-разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько в разговоре с американскими журналистами. «Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода», — подчеркнули журналисты The Wall Street Journal. Они сослались на слова Александра Солонько. Авторы материала отметили, что плохие погодные условия усложнят контрнаступление Украины. ВСУ не смогут полноценно перемещаться и использовать технику. Украинские силы уже начинают готовиться к зимнему периоду. Для этого они пытаются занять позиции в Работино, чтобы организовать там зимовку. Страны Запада уверены, что Украина не завершит контрнаступление к зиме. Киев проводит наступление с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Украина потеряла более 70 тысяч солдат за три месяца.