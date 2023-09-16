16 сентября 2023

В США назвали нового врага Украины на фронте

WSJ: плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону РФ на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Плохая погода станет новым врагом Украины на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дожди и холод помешают Украине прорвать российскую оборону. Погода станет ее следующим врагом. С таким заявлением выступил рядовой воздушно-разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько в разговоре с американскими журналистами.

«Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода», — подчеркнули журналисты The Wall Street Journal. Они сослались на слова Александра Солонько. Авторы материала отметили, что плохие погодные условия усложнят контрнаступление Украины. ВСУ не смогут полноценно перемещаться и использовать технику.

Украинские силы уже начинают готовиться к зимнему периоду. Для этого они пытаются занять позиции в Работино, чтобы организовать там зимовку. Страны Запада уверены, что Украина не завершит контрнаступление к зиме. Киев проводит наступление с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Украина потеряла более 70 тысяч солдат за три месяца.

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Дожди и холод помешают Украине прорвать российскую оборону. Погода станет ее следующим врагом. С таким заявлением выступил рядовой воздушно-разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько в разговоре с американскими журналистами. «Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода», — подчеркнули журналисты The Wall Street Journal. Они сослались на слова Александра Солонько. Авторы материала отметили, что плохие погодные условия усложнят контрнаступление Украины. ВСУ не смогут полноценно перемещаться и использовать технику. Украинские силы уже начинают готовиться к зимнему периоду. Для этого они пытаются занять позиции в Работино, чтобы организовать там зимовку. Страны Запада уверены, что Украина не завершит контрнаступление к зиме. Киев проводит наступление с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Украина потеряла более 70 тысяч солдат за три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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