04 октября 2023

В российских школах пожаловались на нехватку учителей точных наук

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, учитель, обучение, школьник, урок, класс, занятие, тестирование, экзамен, учеба, ученик, тест, школа, профессия, образование, информатика, компьютерная грамотность, преподаватель, классная комната, учительница, электронный экзамен
Учителя востребованы в крупнейших городах России Фото:

Около 40% школ в России не могут закрыть кадровый дефицит учителей. Наибольшую нехватку кадров в образовательных учреждениях испытывают в учителях физики и математики. Об этом сообщил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Наши исследования и мониторинг показывают, что нужно принимать срочные меры. В ближайшее время замещать уходящих на пенсию учителей математики и физики будет некем», — цитируют «Известия» слова эксперта «Народного фронта» Дмитрия Цвич. Наиболее востребованными оказались учителя в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске, отмечает издание.

В Минпросвещения не склоны драматизировать ситуацию. Там заявили, что кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать необходимые вакансии. В пресс-службе ведомства добавили, что в педвузы было подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 33% выше, чем в прошлом году.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и пообещал расширить меры поддержки педагогов. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы. Там будут созданы более комфортные условия для труда педагогических работников.

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Около 40% школ в России не могут закрыть кадровый дефицит учителей. Наибольшую нехватку кадров в образовательных учреждениях испытывают в учителях физики и математики. Об этом сообщил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Наши исследования и мониторинг показывают, что нужно принимать срочные меры. В ближайшее время замещать уходящих на пенсию учителей математики и физики будет некем», — цитируют «Известия» слова эксперта «Народного фронта» Дмитрия Цвич. Наиболее востребованными оказались учителя в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске, отмечает издание. В Минпросвещения не склоны драматизировать ситуацию. Там заявили, что кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать необходимые вакансии. В пресс-службе ведомства добавили, что в педвузы было подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 33% выше, чем в прошлом году. Ранее президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и пообещал расширить меры поддержки педагогов. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы. Там будут созданы более комфортные условия для труда педагогических работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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