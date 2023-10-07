В Афганистане более двух тысяч человек погибли при землетрясении

08 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В результате землетрясения разрушено шесть деревень и погибло более двух тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU В результате землетрясений в западной части Афганистана погибло две тысячи человек. Данное землетрясение стало одним из самых смертоносных за прошедшие два десятилетия. Об этом сообщил представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и национальное управление страны по чрезвычайным ситуациям. «Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, за которым последовали сильные афтершоки, унесло жизни людей на западе Афганистана в субботу <…> Число погибших превысило две тысячи человек», — приводит слова представителя власти агентство Apnews . Также известно, что было разрушено около шести деревень, а сотни мирных жителей погребены под завалами. Ранее землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. На следующий день количество погибших превысило две тысячи человек. Еще 2 059 человек пострадали.

В результате землетрясений в западной части Афганистана погибло две тысячи человек. Данное землетрясение стало одним из самых смертоносных за прошедшие два десятилетия. Об этом сообщил представитель «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и национальное управление страны по чрезвычайным ситуациям. «Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, за которым последовали сильные афтершоки, унесло жизни людей на западе Афганистана в субботу <…> Число погибших превысило две тысячи человек», — приводит слова представителя власти агентство Apnews. Также известно, что было разрушено около шести деревень, а сотни мирных жителей погребены под завалами. Ранее землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. На следующий день количество погибших превысило две тысячи человек. Еще 2 059 человек пострадали.