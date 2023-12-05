Украина на примере РФ готовится вручать электронные повестки

На Украине готовится законопроект, согласно которому повестки будут вручать по электронной почте и заказным письмом. Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский. Ранее электронные повестки были введены в России.
«Законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — передает РБК-Украина слова Вениславского.
Вениславский отметил, что повестки украинцам смогут направлять и вручать не только военкомы, но и представители органов местного самоуправления. Он добавил, что в настоящее время чиновники на местах недостаточно внимания уделяют вопросам мобилизации.
Согласно украинскому законодательству, за уклонение от военной службы в условиях мобилизации грозит ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на это время запрещен, передает «Национальная служба новостей».
Электронные повестки были введены и в России для снижения числа призванных по ошибке граждан. Новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами, подчеркивала руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова.
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