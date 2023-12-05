Украина на примере РФ готовится вручать электронные повестки

05 декабря 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Верховная рада Украины готовится к рассмотрению законопроекта о повестках Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины На Украине готовится законопроект, согласно которому повестки будут вручать по электронной почте и заказным письмом. Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский. Ранее электронные повестки были введены в России. «Законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — передает РБК-Украина слова Вениславского. Вениславский отметил, что повестки украинцам смогут направлять и вручать не только военкомы, но и представители органов местного самоуправления. Он добавил, что в настоящее время чиновники на местах недостаточно внимания уделяют вопросам мобилизации. Согласно украинскому законодательству, за уклонение от военной службы в условиях мобилизации грозит ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на это время запрещен, передает «Национальная служба новостей». Электронные повестки были введены и в России для снижения числа призванных по ошибке граждан. Новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами, подчеркивала руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине готовится законопроект, согласно которому повестки будут вручать по электронной почте и заказным письмом. Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский. Ранее электронные повестки были введены в России. «Законопроект касается непосредственно вопросов мобилизации. В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — передает РБК-Украина слова Вениславского. Вениславский отметил, что повестки украинцам смогут направлять и вручать не только военкомы, но и представители органов местного самоуправления. Он добавил, что в настоящее время чиновники на местах недостаточно внимания уделяют вопросам мобилизации. Согласно украинскому законодательству, за уклонение от военной службы в условиях мобилизации грозит ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на это время запрещен, передает «Национальная служба новостей». Электронные повестки были введены и в России для снижения числа призванных по ошибке граждан. Новая система ориентирована на человека, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами, подчеркивала руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова.