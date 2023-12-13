Как будут контролировать использование телефонов в школах

Депутат Лантратова: запрет на использование телефонов в школах защитит учителей

14 декабря 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Схему ограничения использования смартфонов в школах могут выбрать родители, отметила Яна Лантратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школа и родители будут решать вопрос о том, как ограничивать детей в использовании смартфонов на уроках. Либо при входе в класс ребята будут складывать гаджеты в специальные ящики, либо оставлять их в своих рюкзаках. Об этом в беседе с URA.RU сообщила один из авторов законопроекта, запрещающего школьникам пользоваться смартфонами на уроках, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Исключением могут быть только угрозы жизни или здоровью. Ограничения начнут действовать с 1 сентября 2024 года. «Школа может принимать решение самостоятельно, как это будет все работать. Она это может сделать вместе с родителями во время собрания. Есть несколько вариантов реализации этого законопроекта. Первый — при входе в класс существуют отдельные ящики, куда дети кладут свои телефоны и после урока спокойно их забирают. Второй — решить, что смартфон будет лежать в рюкзаке, в сумке у ребенка, и он не будет его доставать. Если ребенок нарушит правило, учитель сможет на это указать. В нескольких пилотных школах это уже введено и они используют оба варианта. При входе в класс изображен перечеркнутый мобильный телефон», — сказала Яна Лантратова. Новое правило в первую очередь защитит права педагогов, считает депутат. «Если что-то происходит с ребенком, есть основания для проведения проверки, виновный наказывается. Если нарушаются права учителей, то они оказываются не защищены. Травля педагогов существует. Дети провоцируют учителя и снимают это на телефон, выкладывают в интернет», — продолжила парламентарий. Запрет смартфонов на уроке улучшит учебный процесс, считает Лантратова. «Дети играют, мешают учителю, отвлекаются. Огромное количество педагогов и родителей просили запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса», — подчеркнула собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школа и родители будут решать вопрос о том, как ограничивать детей в использовании смартфонов на уроках. Либо при входе в класс ребята будут складывать гаджеты в специальные ящики, либо оставлять их в своих рюкзаках. Об этом в беседе с URA.RU сообщила один из авторов законопроекта, запрещающего школьникам пользоваться смартфонами на уроках, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Исключением могут быть только угрозы жизни или здоровью. Ограничения начнут действовать с 1 сентября 2024 года. «Школа может принимать решение самостоятельно, как это будет все работать. Она это может сделать вместе с родителями во время собрания. Есть несколько вариантов реализации этого законопроекта. Первый — при входе в класс существуют отдельные ящики, куда дети кладут свои телефоны и после урока спокойно их забирают. Второй — решить, что смартфон будет лежать в рюкзаке, в сумке у ребенка, и он не будет его доставать. Если ребенок нарушит правило, учитель сможет на это указать. В нескольких пилотных школах это уже введено и они используют оба варианта. При входе в класс изображен перечеркнутый мобильный телефон», — сказала Яна Лантратова. Новое правило в первую очередь защитит права педагогов, считает депутат. «Если что-то происходит с ребенком, есть основания для проведения проверки, виновный наказывается. Если нарушаются права учителей, то они оказываются не защищены. Травля педагогов существует. Дети провоцируют учителя и снимают это на телефон, выкладывают в интернет», — продолжила парламентарий. Запрет смартфонов на уроке улучшит учебный процесс, считает Лантратова. «Дети играют, мешают учителю, отвлекаются. Огромное количество педагогов и родителей просили запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса», — подчеркнула собеседница URA.RU.