В Кремле прокомментировали запасной план Запада по Украине

Запасной план Запада на Украине, который предполагает выделение стране 20 миллиардов евро за счет взятия средств в долг, не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС, которые, итак, переживают нелегкие времена, ущерб промышленности», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к очередным попыткам предоставить финансы Киеву. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает СВО и для нее главное — достичь поставленных целей.
Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Страны хотят обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года.
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