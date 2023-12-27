В Кремле прокомментировали запасной план Запада по Украине

Песков: выделение Украине 20 млрд евро не поменяет ход СВО

27 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Россия продолжит достигать целей СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасной план Запада на Украине, который предполагает выделение стране 20 миллиардов евро за счет взятия средств в долг, не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС, которые, итак, переживают нелегкие времена, ущерб промышленности», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к очередным попыткам предоставить финансы Киеву. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает СВО и для нее главное — достичь поставленных целей. Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Страны хотят обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года.

Запасной план Запада на Украине, который предполагает выделение стране 20 миллиардов евро за счет взятия средств в долг, не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС, которые, итак, переживают нелегкие времена, ущерб промышленности», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к очередным попыткам предоставить финансы Киеву. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает СВО и для нее главное — достичь поставленных целей. Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Страны хотят обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года.