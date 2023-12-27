В Кремле прокомментировали запасной план Запада по Украине

Песков: выделение Украине 20 млрд евро не поменяет ход СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия продолжит достигать целей СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запасной план Запада на Украине, который предполагает выделение стране 20 миллиардов евро за счет взятия средств в долг, не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС, которые, итак, переживают нелегкие времена, ущерб промышленности», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к очередным попыткам предоставить финансы Киеву. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает СВО и для нее главное — достичь поставленных целей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Страны хотят обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года.

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Запасной план Запада на Украине, который предполагает выделение стране 20 миллиардов евро за счет взятия средств в долг, не сможет повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поменять ход событий на СВО эти деньги не могут. Они выделяются в ущерб экономике стран ЕС, которые, итак, переживают нелегкие времена, ущерб промышленности», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к очередным попыткам предоставить финансы Киеву. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжает СВО и для нее главное — достичь поставленных целей. Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Страны хотят обойти вето Венгрии на пакет в 50 млрд евро для Киева сроком на четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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