Шольц отказался выходить к бастующим фермерам

11 января 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц передал часть выступления однопартийцу Войдке Фото: Официальный сайт президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на предприятие в немецком городе Котбус отказался выходить к фермерам, устраивающих забастовку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — передает издание. Предприятие было официально открыто в присутствии канцлера. Сотни фермеров вышли на протест против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Участники демонстрации приурочили акцию к приезду Шольца. В материале немецкой газеты отмечается, что протестующие шумом пытались заглушить речь канцлера. «Глава правительства выглядел напряженным», — уточняется в тексте. Одну из первых забастовок в Германии в 2024 году устроили недовольные уровнем зарплаты машинисты поездов. Акция протеста все еще продолжается, а закончится только 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне разрешил проведение демонстрации.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на предприятие в немецком городе Котбус отказался выходить к фермерам, устраивающих забастовку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — передает издание. Предприятие было официально открыто в присутствии канцлера. Сотни фермеров вышли на протест против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Участники демонстрации приурочили акцию к приезду Шольца. В материале немецкой газеты отмечается, что протестующие шумом пытались заглушить речь канцлера. «Глава правительства выглядел напряженным», — уточняется в тексте. Одну из первых забастовок в Германии в 2024 году устроили недовольные уровнем зарплаты машинисты поездов. Акция протеста все еще продолжается, а закончится только 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне разрешил проведение демонстрации.