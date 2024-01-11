11 января 2024

Шольц отказался выходить к бастующим фермерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц передал часть выступления однопартийцу Войдке Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на предприятие в немецком городе Котбус отказался выходить к фермерам, устраивающих забастовку. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — передает издание. Предприятие было официально открыто в присутствии канцлера.

Сотни фермеров вышли на протест против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Участники демонстрации приурочили акцию к приезду Шольца. В материале немецкой газеты отмечается, что протестующие шумом пытались заглушить речь канцлера. «Глава правительства выглядел напряженным», — уточняется в тексте.

Одну из первых забастовок в Германии в 2024 году устроили недовольные уровнем зарплаты машинисты поездов. Акция протеста все еще продолжается, а закончится только 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне разрешил проведение демонстрации.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на предприятие в немецком городе Котбус отказался выходить к фермерам, устраивающих забастовку. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — передает издание. Предприятие было официально открыто в присутствии канцлера. Сотни фермеров вышли на протест против сокращений льгот сельхозпроизводителям. Участники демонстрации приурочили акцию к приезду Шольца. В материале немецкой газеты отмечается, что протестующие шумом пытались заглушить речь канцлера. «Глава правительства выглядел напряженным», — уточняется в тексте. Одну из первых забастовок в Германии в 2024 году устроили недовольные уровнем зарплаты машинисты поездов. Акция протеста все еще продолжается, а закончится только 12 января. Суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне разрешил проведение демонстрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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