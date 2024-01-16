Пермяку не дали улететь в Тюмень из-за спиртного

16 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Пассажира сняли с рейса и выписали штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские сняли пассажира с рейса до Тюмени. Бортпроводники заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и передали информацию командиру. «По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного опьянения и с трудом мог прямо сидеть на своем месте. Командиром лайнера было принято решение во избежание возможных нештатных ситуаций в воздухе отстранить пассажира от полета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Уточняется, что сотрудники полиции провели освидетельствование, которое показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находится 0,88 промилле алкоголя. На пассажира составили протокол, отправили в помещение для содержания задержанных лиц и выписали штраф в размере 500 рублей.

В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские сняли пассажира с рейса до Тюмени. Бортпроводники заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и передали информацию командиру. «По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного опьянения и с трудом мог прямо сидеть на своем месте. Командиром лайнера было принято решение во избежание возможных нештатных ситуаций в воздухе отстранить пассажира от полета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Уточняется, что сотрудники полиции провели освидетельствование, которое показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находится 0,88 промилле алкоголя. На пассажира составили протокол, отправили в помещение для содержания задержанных лиц и выписали штраф в размере 500 рублей.