Пермяку не дали улететь в Тюмень из-за спиртного

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Пассажира сняли с рейса и выписали штраф Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские сняли пассажира с рейса до Тюмени. Бортпроводники заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и передали информацию командиру.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного опьянения и с трудом мог прямо сидеть на своем месте. Командиром лайнера было принято решение во избежание возможных нештатных ситуаций в воздухе отстранить пассажира от полета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Уточняется, что сотрудники полиции провели освидетельствование, которое показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находится 0,88 промилле алкоголя. На пассажира составили протокол, отправили в помещение для содержания задержанных лиц и выписали штраф в размере 500 рублей.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские сняли пассажира с рейса до Тюмени. Бортпроводники заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и передали информацию командиру. «По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного опьянения и с трудом мог прямо сидеть на своем месте. Командиром лайнера было принято решение во избежание возможных нештатных ситуаций в воздухе отстранить пассажира от полета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Уточняется, что сотрудники полиции провели освидетельствование, которое показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находится 0,88 промилле алкоголя. На пассажира составили протокол, отправили в помещение для содержания задержанных лиц и выписали штраф в размере 500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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