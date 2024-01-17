17 января 2024

Fars: семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по Ирану

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Пакистан нанес удар по Ирану (архивное фото) Фото:

В результате удара Пакистана по территории Ирана погибли три женщины и четыре ребенка. Об этом сообщает агентство Fars.

«В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана», — говорится в сообщении иранского агентства. Ракетному удару подверглась приграничная деревня.

Ранее Пакистан атаковал провинцию Ирана. Министерство иностранных дел страны сообщило, что удары наносились по «укрытиям террористов». До этого корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые ударил по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане.

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В результате удара Пакистана по территории Ирана погибли три женщины и четыре ребенка. Об этом сообщает агентство Fars. «В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана», — говорится в сообщении иранского агентства. Ракетному удару подверглась приграничная деревня. Ранее Пакистан атаковал провинцию Ирана. Министерство иностранных дел страны сообщило, что удары наносились по «укрытиям террористов». До этого корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые ударил по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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