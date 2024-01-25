Педагог дала 5 советов, как мотивировать ребенка делать уроки

Педагог Май: нужно создать чек-лист для ребенка по выполнению домашних заданий

26 января 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

По словам Май, нужно хвалить ребенка за его старания в учебе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для некоторых родителей выполнение домашних заданий с ребенком может стать головной болью. Поэтому важно создать чек-лист по выполнению ребенком заданий и совместно с ним найти мотивацию, которая будет вдохновлять школьника на достижение цели в получении знаний. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия-Академия Отличий» Марина Май. «Дети, которые посещали подготовку к школе, уже хорошо знакомы с домашними заданиями. Но если этот момент был упущен, то справиться со сложностями поможет подробная схема. <…> Эту схему фиксируйте в наглядном варианте: в виде чек-листа или инструкции», — передает « Газета.ру» слова Май. Она объяснила, что при выполнении ребенком первого домашнего задания родителю лучше быть рядом с ним и пошагово фиксировать выполнение действий. Например, для начала нужно открыть дневник, найти заданную работу в учебнике и так далее. Как заявила педагог, при выполнении этих пунктов из схемы можно ставить смайлики рядом с ними. Это поможет выработать дисциплину и порядок действий. Кроме того, родителям нужно помочь ребенку с пробелами в знаниях. Но если взрослый понимает, что не справится с объяснением, то лучше обратиться к специалисту. Третий совет от Май: следует говорить ребенку, что ошибки — это не страшно. Постоянная критика ребенка может привести к его нежеланию делать уроки. Четвертый совет: сфокусировать внимание на успехах ребенка. Также не нужно сравнивать его с другими. Родителям стоит чаще хвалить ребенка за его старания, потому что детям важно получать поддержку. Также Май рекомендует разработать систему движения к цели. Как заявила педагог, важно вместе определить цель, которая будет мотивировать и вдохновлять ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для некоторых родителей выполнение домашних заданий с ребенком может стать головной болью. Поэтому важно создать чек-лист по выполнению ребенком заданий и совместно с ним найти мотивацию, которая будет вдохновлять школьника на достижение цели в получении знаний. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия-Академия Отличий» Марина Май. «Дети, которые посещали подготовку к школе, уже хорошо знакомы с домашними заданиями. Но если этот момент был упущен, то справиться со сложностями поможет подробная схема. <…> Эту схему фиксируйте в наглядном варианте: в виде чек-листа или инструкции», — передает «Газета.ру» слова Май. Она объяснила, что при выполнении ребенком первого домашнего задания родителю лучше быть рядом с ним и пошагово фиксировать выполнение действий. Например, для начала нужно открыть дневник, найти заданную работу в учебнике и так далее. Как заявила педагог, при выполнении этих пунктов из схемы можно ставить смайлики рядом с ними. Это поможет выработать дисциплину и порядок действий. Кроме того, родителям нужно помочь ребенку с пробелами в знаниях. Но если взрослый понимает, что не справится с объяснением, то лучше обратиться к специалисту. Третий совет от Май: следует говорить ребенку, что ошибки — это не страшно. Постоянная критика ребенка может привести к его нежеланию делать уроки. Четвертый совет: сфокусировать внимание на успехах ребенка. Также не нужно сравнивать его с другими. Родителям стоит чаще хвалить ребенка за его старания, потому что детям важно получать поддержку. Также Май рекомендует разработать систему движения к цели. Как заявила педагог, важно вместе определить цель, которая будет мотивировать и вдохновлять ребенка.